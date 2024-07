Albissola Marina (Savona) – La Cassazione “da ragione” a una coppia di turisti che da anni combatte contro eventi troppo rumorosi e feste in piazza e ora è a rischio l’intera programmazione di eventi delle riviere liguri. Il rischio concreto è che, dopo aver vinto la causa, si passi alle richieste danni che potrebbero avere effetti disastrosi sui magri bilanci dei piccoli Comuni.

La battaglia legate tra i turisti e il Comune va avanti dal 2016 ed ora, con la sentenza di Cassazione che accoglie la tesi dei ricorrenti, si apre la strada ai risarcimenti danni che potrebbero non riguardare solo la coppia ma tutte le persone che si sono “lamentate” per gli eventi giudicati “rumorosi” ma, soprattutto, costituisce un pericoloso precedente per tutte la amministrazioni che intendano organizzare eventi in orari “a rischio”.

La sentenza divide e fa discutere e sui social è già battaglia tra chi chiede che la Liguria non sia solo relax e quiete (oltre al mare e alla spiaggia) e vorrebbe veder crescere anche gli eventi rivolti ai più giovani come concerti e feste e chi invece difende il diritto al riposo e a non essere disturbato oltre i limiti consentiti dalla Legge.