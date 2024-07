Masone (Genova) – Un’altra mattinata difficile lungo le autostrade liguri dopo quanto accaduto nella giornata di ieri tra l’A10, l’A12 e l’A7.

Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tratto compreso tra Predosa e Masone, al confine tra Piemonte e Liguria. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto e l’eventuale presenza di persone rimaste ferite nell’impatto.

Sono pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: al momento si segnalano ben cinque chilometri di coda in direzione sud. Autostrade consiglia l’uscita a Ovada provenendo da nord e l’ingresso a Masone per coloro che si muovono in direzione Genova.