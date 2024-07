Bordighera (Imperia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri sera, intorno alle 18, per l’incendio divampato in circostanze ancora da chiarire, nel locale lavanderia dell’albergo Parigi. I dipendenti hanno visto del fumo che usciva dal locale ed hanno subito fatto scattare le procedure di emergenza facendo evacuare ordinatamente e senza panico gli oltre 100 clienti presenti nella struttura.

Le famiglie hanno lasciato le loro stanze e sono state messe al sicuro mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco e il fumo iniziava a fari più spesso e scuro.

I pompieri hanno rapidamente trovato la fonte del fumo e spento il principio di incendio e poi hanno avviato le prime indagini per ricostruire le cause di quanto avvenuto. Più probabile un corto circuito.

Accertata la fine di ogni “pericolo” le famiglie hanno potuto rientrare nelle loro stanze.