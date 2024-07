L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato alla corsa alla presidenza USA Donald Trump è stato colpito da un colpo di arma da fuoco durante un comizio in Pennsylvania.

Trump è stato immediatamente circondato dagli uomini e dalle donne dei servizi segreti che lo hanno “avvolto” con i loro corpi protetti da giubbotti anti proiettile e lo hanno “trascinato via” per metterlo in sicurezza.

Trump sanguinava dall’orecchio e potrebbe essere stato colpito di striscio da un colpo sparato con grande precisione. L’ex presidente si è rialzato, cosciente.

Una volta in piedi Trump ha alzato il pugno. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi