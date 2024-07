Genova – Un accordo di sponsorizzazione tra Asef e Abg permetterà lo svolgimento nei campi delle Mura dello Zerbino delle competizioni di petanque di serie A1.

Per ospitare le gare della massima serie di petanque e le attività delle giovanili juniores nazionali, l’Associazione bocciofila genovese (Abg), affiliata Fib, aveva bisogno di una radicale ristrutturazione dei campi al coperto. Grazie ad un accordo tra la storica società sportiva genovese dello Zerbino e A.Se.F. Srl, l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova, i lavori sono stati finanziati e realizzati. Tutto è pronto per avviare i campionati autunnali e invernali di serie A1 che vedono impegnate sia la formazione femminile sia quella maschile (reduce, quest’ultima, dalla finale scudetto a Belluno dove ha raggiunto la seconda piazza dietro alla Biarese di Cuneo).

L’accordo nasce dall’intensa attività “diplomatica” della nuova dirigenza dell’Abg, il cui consiglio di amministrazione è presieduto dal manager Gian Luca Grondona. Questi si è circondato di professionisti e tecnici per gettarsi alle spalle il difficile periodo del Covid, in cui i predecessori avevano dovuto fare i conti con chiusure, sospensione delle attività e dei tesseramenti, perdita di associati. Immediata l’intesa per una sponsorizzazione biennale con A.Se.F., l’azienda che, con il programma “A.Se.F. per lo Sport”, ha dato vita ad una serie di joint venture con società sportive genovesi dalla storia consolidata e dal conclamato impegno sociale. «Oggi Abg conta 385 soci e oltre mille frequentatori di tutte le età- dice Grondona. È una realtà poliedrica nel pieno centro cittadino. Possiamo vantare 8 campi da volo, 22 da petanque, un campo polivalente (calcetto, tennis, hockey), uno da beach volley, una pista e un campo da atletica, uno da tennis. Gestiamo strutture ricreative, un bar ristorante, un ampio parcheggio e in settimana inaugureremo la “terrazza Zerbino” con concerti, grigliate e attività all’aperto. Abbiamo quindi bisogno di partner solidi che condividano la nostra idea di socialità».

La vocazione storica della società resta quella del gioco delle bocce, sia petanque che volo. La società vanta numerosi titoli in tutte le discipline e categorie nonché numerosi giocatori affermati anche a livello internazionale. Il vivaio è importante per sostenere le prime squadre e formare i campioni di domani. “Per questo -continua Grondona- abbiamo anche avviato un progetto che coinvolge i ragazzi delle scuole genovesi, così da avvicinarli a queste discipline sportive che da oltre un secolo appassionano i genovesi». Ma la società non è fatta di soli campioni. Molto ampia l’attività sociale, a partire dalla squadra “Special” che, grazie ad un accordo con Anffas Liguria, dal 1997 porta avanti un progetto per persone con disabilità intellettiva relazionale, e che dal 2017 è entrato nell’alveo della nostra associazione e partecipa a gare nazionali e internazionali.

Piena sintonia con la dirigenza di A.Se.F.. «Abg è una realtà nata nel 1913 sotto le storiche Mura dello Zerbino e da allora sempre attiva nel centro della nostra città – commentano i vertici di A.Se.F., gli avvocati Maurizio Barabino e Franco Rossetti – A.Se.F., allora con il nome di Atf, è stata fondata nel 1909. Due storie antiche, solide e serie della nostra Genova si sono incontrate per condividere un percorso comune di sport e socialità. Gli intenti e gli obiettivi di Gian Luca Grondona e del suo gruppo di lavoro ci hanno pienamente convinti a sostenerli, avviando un percorso che speriamo possa trovare ulteriori sviluppi nel tempo».