Genova – E’ una mattinata da incubo quella che stanno vivendo automobilisti e trasportatori lungo l’Autostrada A12. Nella notte un camion ha preso fuoco all’interno della galleria Quezzi, mandando di fatto in tilt la circolazione e obbligando a spostare il traffico in un’unica carreggiata sia in direzione levante che in direzione ponente.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con decine di macchina che sono bloccate in entrambe le direzioni.

Nel tratto compreso tra Recco e Genova Est, verso ponente, si segnalano ben otto chilometri di coda. Non va tanto meglio lungo il senso di marcia opposto, con cinque chilometri di coda tra il bivio A7/A12 e il casello di Genova Nervi. Intanto, il traffico si sta formando anche in A7 poco prima dello svincolo tra A12 e A10.