Genova – Lunedì da incubo per il traffico autostradale attorno al capoluogo ligure dove si segnalano 12 km di coda complessivi, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, a seguito dell’incendio del pullman avvenuta la scorsa notte.

Sette km di coda vengono segnalati tra Recco e Genova Est in direzione Genova e cinque km sono invece segnalati nel tratto contrario.

Code e rallentamenti vengono segnalati anche al raccordo tra la A7 Genova – Milano e la A10 e la A12 tra Bolzaneto e le due derivazioni.

Disagi che potrebbero persistere a lungo perché sulla A12 l’incendio ha causato danni rilevanti nella galleria Monte Quezzi e sarà necessario un intervento di ripristino urgente.

Nel frattempo si viaggia su un’unica carreggiata con uno scambio e restringimento ad una sola corsia per senso di marcia.