Genova – Casello Genova Est chiuso, sull’autostrada A12 Genova Livorno in direzione levante a causa dell’incendio avvenuto nella notte in una galleria tra Genova Est e Nervi in direzione Livorno. Uscita obbligatoria per i veicoli diretti verso Livorno; primo casello utile in direzione levante, Genova Nervi.

Traffico in tilt sulla viabilità ordinaria in zona ValBisagno e lungo le principali arterie cittadine per il Levante.