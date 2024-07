Genova – Pomeriggio di forti disagi e rallentamenti anche lungo la Sopraelevata, con decine di macchine che sono imbottigliate nella carreggiata che viaggia in direzione ponente. Nel primo pomeriggio si è verificato un sinistro stradale che ha causato pesanti disagi in entrambe le direzioni, mentre in queste ore è il caos legato all’arrivo e alla partenza dei traghetti a causare lunghe code.

Inoltre, sempre nel corso del pomeriggio odierno, si è verificato un incidente in corso Quadrio che ha rallentato il traffico e causato il ferimento di una giovane di 20 anni.

Infine, non migliora la situazione lungo le Autostrade: al momento sono nove i chilometri di coda nel tratto compreso tra Recco e Genova Est, mentre se ne registrano cinque tra il bivio A10/A12 e il casello di Genova Nervi.