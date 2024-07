Liguria – Come ogni anno, il Sole24Ore tramite il Goverance Poll 2024 ha pubblicato la classifica con l’indice di gradimento dei primi cittadini dei capoluoghi italiani e dei presidenti di Regione.

Per quanto riguarda i sindaci, comanda la classifica il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, che ottiene il 63% del gradimento. Completato il podio Gaetano Manfredi (Napoli, 62%) e Michele De Pascale (Ravenna, 61%).

Spostando l’attenzione in Liguria, si trova Claudio Scajola, sindaco di Imperia che occupa a pari merito la quarta posizione a livello nazionale con il 60% di gradimento. Quattordicesimo posto per il sindaco di Savona, Marco Russo, con il 58,5%. Più indietro Pierluigi Peracchini, primo cittadino di La Spezia, che fa registrare un 53% di gradimento. Infine, alla sessantasettesima posizione, si trova il sindaco di Genova Marco Bucci (49%) che perde ben quaranta posti rispetto al 2023.

I governatori di Regione più amati risultano essere Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 68%), Bonaccini (Emilia Romagna, 67%) e Zaia (Veneto 66%). Non è presente in classifica Toti per le note vicende giudiziarie.