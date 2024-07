Genova – L’edizione 2024 dell’Oktoberfest torna in piazza della Vittoria dal 5 al 22 settembre e assume un centinaio di persone con varie mansioni tra portabirre, spillatori, sparecchiatori e allestitori.

La manifestazione genovese è la prima e l’unica ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi al di fuori dei confini di Monaco.

Per candidarsi è obbligatorio essere maggiorenni e sono gradite eventuali esperienze pregresse nel settore. È richiesta inoltre la disponibilità per tutta la durata dell’evento, oltre a serietà, entusiasmo e volontà. Per candidarsi è necessario compilare il form disponibile al link https://www.oktoberfestgenova.com/lavora_con_noi/. Le persone scelte verranno contattate via e-mail e chiamate per le selezioni in presenza.