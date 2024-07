Ventimiglia – Ha suscitato un’ondata di sdegno senza precedenti il filmato che mostra un camionista che prende a cinghiate alcune donne che si erano nascoste (???) nel suo camion e le costringe a scendere. Le immagini hanno fatto il giro della Rete e sono state riprese dai Media estendendo la reazione di sdegno e di rabbia per il comportamento di una persona che tratta altre persone come animali.

Una situazione che, secondo molti volontari delle organizzazioni che si occupano di assistere i Migranti, “si ripeteno lungo tutto il viaggio che dura mesi”.

I Migranti cercano di raggiungere la Francia e il Nord Europa con ogni mezzo perché non intendono fermarsi in Itaia come evidenziato da moltissime indagini fatte proprio ascoltando le persone che stanno fuggendo dai loro paesi alla ricerca di una possibilità per vivere meglio.

Il Trattato di Dublino, sottoscritto dall’Italia e mai modificato o “messo in discussione” dai Governi (tutti) che si sono succeduti, prevede che i Migranti che mettono piede per la prima volta in un paese europeo debbano attendere in quel paese che si concluda l’iter di approvazione o meno dello status di “rifugiato”.

I migranti che cercano di fuggire dall’Italia vengono puntualmente “rispediti” in Italia appena sorpresi dalle forze dell’ordine dei paesi confinanti e restano quindi “progionieri” in Italia.

Una situazione esplosiva che spinge i Migranti a cercare ogni modo per uscire dal nostro paese. Una situazione che spinge alcuni a comportamenti non degni di un essere umano come quelli adottati dal camionista ripreso.