Genova – E’ già stata individuata la ditta incaricata di mettere in sicurezza il cantiere dopo la scoperta di un dissesto imprevisto di un pilastro della struttura che ospiterà la Casa di Comunità di Bolzaneto e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha assicurato che verranno rispettati i tempi per la realizzazione a marzo 2025

“Durante il lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Bolzaneto, il 28 giugno scorso è stato riscontrato un dissesto imprevisto di un pilastro della struttura portante dell’edificio che ha comportato l’attivazione delle procedure di sicurezza previste dalla legge per garantire l’incolumità delle persone, con l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha disposto la chiusura temporanea del cantiere e delle aree adiacenti. La ASL3 ha pertanto individuato una ditta specializzata che ha avviato le necessarie opere di messa in sicurezza del cantiere al fine di poter celermente riprendere i lavori di ristrutturazione, con l’obiettivo di rispettare la data di ultimazione già prevista per il 31 marzo 2025”.

Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in risposta all’ interrogazione dei consiglieri Pastorino e Rossetti sulle tempistiche di realizzazione della Casa di Comunità di Bolzaneto.

“Regione Liguria, già a maggio e per far fronte alla necessità di approvare una perizia supplettiva e di variante dell’appalto aveva anche comunicato alla ASL3 di procedere impegnando le risorse aggiuntive, pari a euro 700mila euro – conclude l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Ricordo in particolare a Pastorino che la scadenza definita dal PNRR per la realizzazione e l’attivazione delle Case della Comunità è il 31/03/2026, per cui, l’ultimazione prevista per la Casa della Comunità di Bolzaneto risulta ampiamente nei termini”.