Genova – E’ stata riaperta questa mattina, intorno alle 6,30, via Milano chiusa al transito nella notte, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e via Balleydier per lavori di asfaltatura.

A comunicarlo la polizia locale con il servizio di messaggistica per automobilisti e motociclisti.

I lavori hanno riguardato il rifacimento del manto stradale.