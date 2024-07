Genova – Traffico in direzione centro completamente il tilt nel pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio, dopo il ritrovamento di un ordigno bellico inesploso nella zona del porto.

Le autorità hanno chiuso l’accesso ai varchi portuali di ponente e di ponte Etiopia, oltre ad aver momentaneamente interrotto la circolazione lungo la Guido Rossa deviando il traffico su via Cornigliano. Traffico che, quindi, è andato completamente il tilt in direzione centro, coinvolgendo i quartieri di Cornigliano e Sampierdarena, oltre che il casello autostradale di Genova Ovest in prossimità del quale centinaia di vetture sono rimaste incolonnate.

Entro la prima serata è atteso l’arrivo sul posto degli artificieri, il cui intervento – si spera – dovrebbe riportare la situazione alla normalità.