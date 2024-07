Piana Crixia (Savona) – Una moto e un’auto che si scontrano ed un motociclista che cade rovinosamente a terra morendo poco dopo per le terribili ferite. Tragedia, ieri sera, intorno alle 21,30, sulla strada provinciale 29 che collega Piana Crixia a Dego, nel savonese. Un motociclista di 49 anni ha perso la vita in un incidente la cui dinamica è ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio un motociclista olandese che stava compiendo un viaggio lungo le strade della Liguria.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

In corso le indagini per ricostruire con precisione le cause e l’esatta dinamica del’incidente.