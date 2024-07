Pieve Ligure (Genova) – Tre serate a base di musica, paella e sangria per la tradizionale sagra che si svolgerà dal 19 al 21 luglio.

Nella piazza centrale del paese verranno allestiti tavoli e stand gastronomici dove sarà possibile gustare piatti di paella e bere l’ottima sangria preparata dai volontari che partecipano alla kermesse.

Per evitare problemi di parcheggio e lunghe code, il Comune di Pieve Ligure mette a disposizione navette che partono dalla locale stazione ferroviaria e raggiungono il cuore dell festa. Un modo per invogliare quante più persone possibile a prendere il treno per raggiungere la sagra.