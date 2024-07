Genova – E’ stata riaperta questa mattina intorno alle 6,30 la galleria di Monte Quezzi chiusa a causa dell’incendio divampato su un pullman di linea. I lavori di ripristino sono andati avanti tutta la notte e i danni evidentemente si sono rivelati meno gravi di quanto ipotizzato inizialmente visto che era prevista una chiusura più prolungata.

L’autostrada A12 Genova Livorno dovrebbe quindi essere completamente riaperta a breve eliminando il cambio di carreggiata che ieri ha mandato in tilt la rete autostradale attorno al capoluogo ligure con code sino a 12 km.

Ancora da accertare le cause del rogo che ha distrutto il pullman di linea che viaggiava in direzione levante e che ha preso fuoco all’interno della galleria andando distrutto e provocando danni alla volta e al manto stradale.

Stanno bene le due persone che si trovavano a bordo, il conducente e il sostituto alla guida.

Questo il comunicato di Autostrade per l’Italia:

Poco dopo le ore 6:30 è stata completamente riaperta la galleria Monte Quezzi, al km 7 della A12 tra Genova Est e Genova Nervi, ripristinata in seguito ai danni causati dall’incendio di un pullman all’interno del fornice destro della galleria tra domenica e lunedì.

Nella notte appena trascorsa sono proseguiti i lavori per consentire di restituire al traffico tutte le corsie della carreggiata, grazie ai tecnici e alle maestranze di ASPI che hanno lavorato H24 per poter riaprire nel minor tempo possibile.

Un grande sforzo che ha visto impegnati su più turni di lavoro circa 20 tecnici, 80 operai, 50 mezzi tra piattaforme elevatrici, carrelloni, furgoni e mezzi speciali.

Dopo aver eseguito i controlli visivi e strumentali della galleria, gli interventi hanno riguardato la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, il disgaggio delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato, la posa di reti in acciaio inox per oltre 70 metri quadri su un tratto di 150 metri di galleria, il lavaggio della volta e dei piedritti, il ripristino della pavimentazione stradale e il ripristino in provvisorio degli impianti di galleria attraverso l’installazione di un’illuminazione per circa 300 metri dal luogo dell’evento allo sbocco della galleria.

Attualmente il traffico circola su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni e non si registrano turbative al traffico.