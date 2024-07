Liguria – Pomeriggio di traffico e lunghe code sulle Autostrade della Liguria, con pesanti disagi che si segnalano per centinaia di automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio in queste ore.

La prima situazione complicata si registra lungo l’A26 a causa di un veicolo in fiamme nel tratto compreso tra il bivio A10/A26 e il casello autostradale di Masone che sta bloccando il traffico in entrambe le direzione. Sono sei i chilometri di coda che si segnalano in direzione nord, mentre sono altri quattro quelli verso sud.

La situazione non va meglio in A10, a causa di un incidente che si è verificato tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia: anche in questo caso, sono quattro i chilometri di coda registrati.

foto Facebook @GenovaTraffico