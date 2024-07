Genova – Una grossa perdita d’acqua e la decisione di chiudere al passaggio dei pedoni una parte del porticato di via XX settembre per precauzione. Forse un tubo rotto o un lavandino lasciato aperto all’origine, questa mattina, dell’intervento dei tecnici Aster e della polizia locale sotto i portici di via XX settembre, all’altezza del civico 34.

Secondo le segnalazioni dei passanti c’era un gocciolio dalla volta che ha insospettito i presenti che hanno chiamato il 112.

I controlli hanno accertato una probabile grossa perdita di acqua nello stabile che si affaccia sulla via e che fa da “tetto” ai portici e così si è deciso di bloccare il passaggio nel timore di un cedimento dell’intonaco.

La proprietà dell’immobile è stata avvisata ed ora si attende l’intervento di una ditta specializzata.

Nel frattempo il passaggio è interdetto.