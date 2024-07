Genova – Foresti per le strade, caos nelle spiagge, abbigliamenti improbabili, osterie, odore di fritto e pesto con il limone. Non manca nulla per una nuova estate in Liguria, descritta in

maniera dettagliata e ironica all’interno della nuova parodia dei “Cugini della Corte”.

Quindi dopo “Cinghiali Disco” ecco un altro brano che trae ispirazione da un singolo del celebre gruppo italiano “The Kolors”, capaci di trasformare in tormentone tutto ciò che producono.

“La Pizza Bianca” ci ricorda, anche se in maniera sottile, quanto sia bella l’estate qui da noi e quanti dettagli, a volte sottovalutati, siano in realtà parte integrante della nostra cultura. Il video girato nella splendida Bogliasco, che assume le sembianze di un presepe di case e colori, lo testimonia.