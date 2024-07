Sanremo (Imperia) – Risulta scomparsa da due giorni Irene Moraldo, donna di 61 anni che è stata avvistata per l’ultima volta nel corso del pomeriggio di lunedì 15 luglio a Sanremo. A lanciare l’allarme e a condividerlo sui vari social sono i parenti e gli amici della donna, che non ne hanno più notizie da ormai quarantott’ore.

“Stiamo cercando mia zia Irene Moraldo – scrive la nipote su Facebook -, ieri mattina (lunedì, ndr) è uscita di casa e non rientra da allora. E’ stata vista ieri (lunedì, ndr) pomeriggio in autostazione forse salire su una corriera in direzione Taggia. Se avete notizie per favore fatemi sapere. Abbiamo allertato le forze dell’ordine. Siamo preoccupati”.

Il cellulare della donna risulta essere spento dalla serata di lunedì, giorno in cui avrebbe dovuto svolgere un colloquio di lavoro al quale non si sarebbe mai presentata. Non è escluso che possa aver preso un treno anche in direzione Genova.