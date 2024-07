Spotorno (Savona) – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, all’altezza del casello di Spotorno.

Il sinistro stradale si è verificato nella carreggiata che viaggia in direzione ponente e ha visto il tamponamento tra due veicoli. Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite nell’impatto, tutte trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, nessuna si troverebbe in gravi condizioni.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, con circa 6 chilometri di coda che si sono formati nei minuti successivi. Dopo circa un’ora, la situazione è rientrata alla normalità.