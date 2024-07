Borghetto Santo Spirito (Savona) – E’ in programma per la serata di domani, venerdì 19 luglio, lo spettacolo pirotecnico a Borghetto Santo Spirito. L’evento è in programma a partire dalle ore 22:00 in piazza Marinai d’Italia.

C’è una bella notizia che riguarda gli animali domestici e tutti i loro padroni: i fuochi che verranno utilizzato domani sera sono a basso impatto acustico, permettendo quindi di tutelare la salute degli amici a quattro zampe rispettando però la tradizione del paese.

Oltre alla serata di domani, lo spettacolo pirotecnico – sempre con fuochi d’artificio a basso impatto acustico – sarà replicato anche per la serata di sabato 17 agosto. Anche in quel caso, appuntamento alle ore 22:00 in piazza Marinai d’Italia.