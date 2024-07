Genova – Un secondo provvedimento restrittivo della libertà personale per Giovanni Toti, il presidente (sospeso) della Regione Liguria. A darne notizia il quotidiano genovese “Il Secolo XIX” nella sua versione online.

Il quotidiano genovese indica nel filone dei presunti illeciti per gli spot elettorali la “radice” del provvedimento, ancora gli arresti domiciliari nella sua villa di Amegli dove Toti si trova dallo scorso 7 maggio.

Nel nuovo provvedimento sarebbero compresi presunti illeciti nella gestione degli spot elettorali pagati da Esselunga all’emittente Tv Primocanale.

Sempre secondo quanto riportato da il Secolo XIX, nel filone di indagini sarebbero indagati l’ex capo di Gabinetto, Matteo Cozzani, Francesco Moncada, ex manager di Esselunga e Maurizio Rossi, editore di Primocanale.

Accuse pesanti che dovranno trovare eventuale conferma nella documentazione contabile sequestrata dalla Guardia di Finanza.