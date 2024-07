Sestri Levante (Genova) – A tradirli sono state le telecamere di sorveglianza delle zone scelte per spacciare la droga, in gran parte hashish, a ragazzini e coetanei della zona di Sestri Levante, Tigullio, Cogorno e Lavagna. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante – coadiuvati da personale delle Stazioni CC di Lavagna, Sestri Levante, Casarza

Ligure, Santo Stefano d’Aveto e della Compagnia CC di Chiavari – hanno dato esecuzione a 4 misure cautelari per come disposto dalla Sezione Gip/Gup del Tribunale di Genova, nell’ambito di un procedimento penale per spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, furto in abitazione e favoreggiamento.

Una persona è finita in carcere ed altre 3 agli arresti domiciliari dopo l’analisi delle riprese video di molte telecamere accertando l’esistenza di una sistematica ed ingente attività di smercio di sostanze stupefacenti

I 4 ragazzi, di giovane età ed originari del luogo, sono indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e svariati episodi di estorsione in cui hanno esercitato violenza contro terzi per riscuotere dei crediti connessi ad attività illecite.

Uno di questi era già stato arrestato in flagranza di reato nel mese di gennaio, allorquando lo stesso, unitamente ad un complice, aveva cercato di portare a Sestri Levante 5 kg di Hashish che aveva acquistato quello stesso giorno in provincia di Milano.