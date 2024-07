Laigueglia (Savona) – Ancora risse e ancora coltellate fuori dalle discoteche in Liguria. Questa volta è successo nei pressi di un noto locale di Laigueglia dove diverse persone si sarebbero scontrate a calci e pugni per futili motivi dopo abbondanti bevute. Quattro feriti di cui uno grave il bilancio della rissa, tutti ragazzi tra i 20 e i 30 anni.

Dalle parole si è passati ai pugni e ai calci e al lancio di bottiglie e infine sono spuntati i coltelli.

Uno dei ragazzi è stato ferito gravemente al ventre ed è stato trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure.

Indagini in corso identificare tutti i ragazzi coinvolti nella rissa e chi ha materialmente accoltellato il ferito grave.

Molte le proteste dei residenti e dei molti turisti che vorrebbero trascorrere le vacanze in pace e tranquillità e non in posti dove ogni sera scoppia una rissa.

Si chiedono presidi fissi davanti alle discoteche con personale appositamente addestrato per il controllo anche del consumo di alcolici e magari a spese delle discoteche.