Lerici (La Spezia) – Forse un malore o una caduta dagli scogli all’origine, oggi, della morte di un ragazzo di 28 anni recuperato ormai cadavere in mare in località Venere Azzurra.

A dare l’allarme una ragazza che ha visto il corpo galleggiare poco distante dagli scogli ed ha subito dato l’allarme.

I bagnini degli stabilimenti balneari vicini si sono subito lanciati in mare ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare e anche l’intervento dell’automedica e dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco non è servito a salvare il ragazzo.

Il cadavere è stato trasferito in obitorio per l’autopsia che quasi certamente verrà ordinata dal magistrato che segue il caso per stabilire con certezza le cause del decesso e se il ragazzo poteva essere salvato.