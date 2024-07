Alassio (Savona) – Le previsioni degli esperti si stanno realizzando ed ecco arrivare il terzo nido di tartaruga Caretta caretta confermato sulle spiagge della Liguria.

Dopo Laigueglia e Arma di Taggia una tartaruga ha scelto una spiaggia di Alassio per deporre le uova e la scoperta, confermata, ha fatto entusiasmare tutti gli amanti degli animali

Ieri mattina alle 5 alcuni sorveglianti di turno sulla spiaggia di Alassio, presso i Bagni Londra, hanno assistito alla deposizione delle uova da parte di un’esemplare di Caretta caretta.

Una volta allertata la Guardia Costiera, che ha sua volta chiamato gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe marine (GLIT), è stata avviata la procedura con la delimitazione dell’area intorno al nido.

Il GLIT – ne fanno parte Acquario di Genova, coordinatore, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – ha avvisato l’associazione Delfini del Ponente APS, operante sul territorio e già attiva sui nidi di Laigueglia e Arma di Taggia, che si è recata sul posto per iniziare la raccolta dati, esaminare foto e video e procedere alla ricerca del nido assieme alla Guardia Costiera, secondo le indicazioni degli esperti. Una volta giunti sul luogo, gli esperti del GLIT hanno posizionato il data logger, raccolto campioni di sedimento, dato indicazioni su come proteggere il nido e incontrato l’amministrazione comunale per attuare il protocollo di protezione in attesa della schiusa.