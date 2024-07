Genova – Riapre oggi, ad Albaro, nella sua storica sede, la Pasticceria Svizzera. Recentemente rilevata dal pasticcere di Pontedecimo Francesco Crocco, in arte Poldo, la pasticceria svizzera si rinnova in un misto tra tradizione e innovazione.

L’inaugurazione ufficiale avverrà più avanti, probabilmente a settembre, ma il pasticcere reso celebre dalla Tv ha scelto di riaprire il prima possibile, anche in tributo alla storia della Pasticceria Svizzera che per decenni è stata un punto di riferimento per la città.