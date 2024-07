Genova – Prosegue l’ondata di calore sulla Liguria e il sistema nazionale di previsione per le ha emesso per oggi, martedì 23 luglio, a Genova il Bollino Giallo con l’invito per anziani e bambini e persone con malattie gravi e croniche a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata.

Prevsto invece il Livello 2 di pre-allerta (bollino arancione) per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio.