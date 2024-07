Genova – Sono ore di apprensione per la scomparsa di Barbara Agostinelli, l’infermiera 54enne scomparsa dalla sua abitazione senza lasciare traccia.

La donna vive con la figlia a Marassi ed è stata proprio la ragazza a diffondere l’appello sui social per chiedere un aiuto a ritrovare la mamma.

La donna si sarebbe allontanata al mattino a bordo del suo scooter, un Sym rosso targato DR16523. Doveva andare al lavoro ma nessuno dei colleghi l’ha vista mentre sembra che il mezzo a due ruote sia stato notato sulla alture ma poi è letteralmente scomparso con la donna.

La figlia della donna, i familiari e gli amici sono in forte apprensione anche perché la donna soffre per una malattia e deve assumere con regolarità alcuni farmaci.

«Ho già denunciato e allertato qualsiasi forza del ordine – ha scritto la figlia sui social – Tutte si stanno prodigando per trovarmela viva e vegeta – si legge – E affetta da una malattia per la quale fece prendere una terapia.

Era vestita di nero e si è allontanata da casa con il suo scooter rosso marca Sym. Chi avesse notizie o la vedesse da qualche parte chiami me 3459570538 o contattate immediatamente le forze dell’ordine. Grazie mille a tutti».