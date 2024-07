Genova – Prima qualche complimento e le avanches “a parole” e poi il tentativo di aggressione vero e proprio. Momenti di terrore per una ragazzina di 15 anni che ha denunciato molestie ed un tentativo di violenza sessuale, in pieno giorno, per le vie di San Fruttuoso.

I fatto sarebbero avvenuti questo pomeriggio quando la giovane è stata avvicinata per strada da uno sconosciuto che le avrebbe rivolto prima alcuni complimenti e si sarebbe fatto via via sempre più insistente arrivando alle molestie e, infine, ad una tentata violenza.

La ragazzina si sarebbe divincolata dall’aggressore grazie all’arrivo di una amica ed è poi fuggita a casa raccontando tutto alla madre che l’ha subito accompagnata al commissariato di polizia di via Marina di Robilant per presentare denuncia.

Le ricerche del maniaco non hanno dato risultati ma gli agenti hanno iniziato a raccogliere le riprese video delle telecamere della zona per poi cercare elementi utili a chiarire la vicenda e ad identificare il presunto maniaco.