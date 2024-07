Ventimiglia (Imperia) – Non ce l’ha fatta Domenico Pulignano, l’uomo di 43 anni coinvolto lo scorso 13 luglio in un gravissimo incidente stradale sul cavalcavia di via Tenda a Roverino di Ventimiglia, nell’imperiese. L’uomo si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo una lunga agonia a seguito delle terribili ferite riportate nell’incidente.

Domenico Pulignano stava viaggiando sul suo scooter quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto un impatto violentissimo contro un’auto che procedeva in senso opposto.

Un impatto violentissimo che ha provocato ferite e lesioni gravi che i medici dell’ospedale Santa Corona hanno cercato di sanare ma, evidentemente, senza riuscirci.

Pulignano è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma non si è più ripreso.

Cordoglio di amici e familiari per una tragedia ancora da chiarire e solidarietà sui social da parte delle tante persone che conoscevano ed apprezzavano Domenico.