Genova – Ancora un grave incidente che vede coinvolto un cinghiale. Questa volta è avvenuto in via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti dove uno scooterista si è improvvisamente trovato davanti un grosso animale e non ha potuto evitare l’impatto.

Il motociclista è caduto a terra riportando diverse ferite fortunatamente non gravi e il cinghiale è morto poco dopo l’impatto ma l’incidente avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine e il motociclista è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino mentre la carcassa del cinghiale è stata rimossa e verrà avviata allo smaltimento con un costo di circa 500 euro per le norme dettate dai provvedimenti per combattere la diffusione della peste suina africana.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6 e il conducente dello scooter ha cercato di evitare il cinghiale che è sbucato all’improvviso dal lato dalla strada.

La presenza di cinghiali in gran numero per le strade della città costituisce un problema che andrebbe affrontato.

Gli ambientalisti ricordano che è possibile intervenire in modo non cruento distribuendo mangimi trattati con farmaci anti-fecondativi in grado di impedire le gravidanze alle femmine.

In questo modo si ridurrebbe in via naturale il numero dei cinghiali presenti in città e senza spargimento di sangue.