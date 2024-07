Genova – Un nuovo appello per Barbara Agosinelli, l’infermiera di 54 anni scomparsa da casa, a Quezzi, la mattina di domenica 21 luglio.

A lanciarlo la figlia della donna che, sui social, chiede alle persone che abitano nella zona di via Loria e via Fea e zone vicine – di controllare le riprese video delle proprie telecamere di sorveglianza o di farle avere alle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Si cercano in particolare le riprese tra il 21 e il 22 luglio perchè in quel periodo è stato trovato lo scooter della donna, sulle alture di Marassi.

Le riprese possono fornire moltissime informazioni preziose per le ricerche e per le indagini come l’eventuale presenza di altre persone con la donna o anche solo quale direzione abbia preso dopo aver lasciato lo scooter.

“Faccio un ulteriore annuncio – scrive Simona Paglia su Facebook – chiedo a qualsiasi residente DI VIA Loria e via Fea se avesse una telecamera privata che prenda anche solo una parte della strada per poter determinare ora e il giorno del passaggio di mia mamma.

I giorni che ci interessano sono domenica 21 luglio e lunedì 22 luglio”.