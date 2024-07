Genova – Scatterà sabato 27 luglio 2024 lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi e il Comune di Genova, attraverso la Protezione Civile informa che con D.D. di Regione Liguria n.4926 del 24/07/2024 sul territorio regionale a partire dalle ore 00.01 27/07/2024, fino alla cessazione dello stesso.

Da sabato e sino a cessato allarme sarà vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo e fare esplodere fuochi artificiali se non autorizzati.

Usare apparecchi elettrici i a fiamma per tagliare i metalli

Usare motori, fornelli, o inceneritori che producano faville o brace.

Fumare in zone a rischio incendio o buttare mozziconi accesi dai finestrini delle auto.

E’ possibile accendere fuochi o Bbq negli appositi spazi autorizzati.