Genova – Nuovo spettacolo dei “Pirati dei Caruggi”, martedì 30 luglio, al Porto Antico con “Basylicon Valley”. Il gruppo comico formato Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin torna con il consueto appuntamento estivo tra esilarante comicità e umorismo “tutto genovese”

Appuntamento alle ore 21.30, all’Arena del Mare con show che fa parte del cartellone di “Ridere d’agosto ma anche prima 2024”, la rassegna estiva del Teatro Garage.

Con “Basylicon Valley” i Pirati dei Caruggi portano sul palco nuove e scorrettissime proposte comiche. Reduci dalla terza stagione di “Gialappashow”, gli alfieri della scortesia ligure propongono all’affezionato pubblico uno spaccato del particolare momento politico che sta vivendo la Liguria, satireggiando, come di consueto in maniera tagliente, sulle vicende di attualità ma anche sulla quotidianità di quest’ostica terra.

Oltre agli sketch inediti, non mancheranno alcuni grandi classici del folle quartetto, capace di alternare raffinatezza a estrema ruvidità.

Una proposta comica completa, con varietà di generi che spaziano dalla musica ai monologhi e agli sketch corali.