Bogliasco (Genova) – Torna la tradizionale Sagra dei pansoti e da venerdì 26 a domenica 28 luglio la località del levante genovese offrirà l’occasione di assaggiare il celebre piatto della tradizione ligure direttamente nella splendida cornice del paese.

Appuntamento da venerdì 26 luglio, alle 19, sul piazzale delle scuole di via Mazzini, sede dell’istituto comprensivo Bogliasco-Pieve-Sori.

Gli stand della Sagra dei pansoti apriranno ogni sera alle ore 19 con un menu composto dai pansoti in salsa di noci (del Pastificio Novella), la porchetta, i polpetti in umido con piselli, la macedonia e molto altro.

Per arrivare alla sagra è anche possibile usufruire della navetta gratuita da e per i campi sportivi di via Marconi, che sarà attiva dalle 18 alle 24.