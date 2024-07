Genova – Il mondo della Cultura in lutto per la morte di Annalisa Calcagno Maniglio, 88 anni, professoressa emerita di Architettura del paesaggio all’Università di Genova.

La donna, prima prorettrice dell’Università di Genova tra gli anni Novamta e Duemila, si è spenta oggi, venerdì 26 luglio, circondata dagli affetti e sono moltissimi gli studenti che la ricordano in queste ore sui social.

Il funerale di Annalisa Calcagno Maniglio si terranno domani, sabato 27 luglio, alle ore 11,30, presso la chiesa di Santa Maria dei Servi, alla Foce.