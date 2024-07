Genova – Ancora coda e disagi, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra il casello di Genova Nervi e allacciamento con la A7 Genova – Milano a causa di un incidente stradale.

Segnalati alcuni chilometri di coda in direzione ponente e disagi per automobilisti e trasportatori ancora bloccati in coda.