Genova – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è dimesso e arrivano le reazioni dei vari partiti ed esponenti politici.

Vince Genova ha inviato una nota nella quale ringrazia il presidente dimissionario.

«Il nostro più sincero ringraziamento a Giovanni Toti per l’incredibile lavoro svolto e per il grande contributo che ha dato alla crescita della nostra amata regione.

La sua dedizione, il suo impegno e la sua visione hanno portato risultati tangibili e inequivocabili.

Sotto la sua guida, la Liguria ha visto uno sviluppo significativo in numerosi settori, dalle infrastrutture, al turismo e alla cultura. Il suo operato ha permesso alla nostra regione di affrontare e superare sfide importanti, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva.

Grazie Presidente!».