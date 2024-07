Genova – Continuano senza sosta le ricerche di Barbara Agostinelli, la donna di 54 anni che si è allontanata da casa ed è scomparsa nel nulla da domenica scorsa.

Un possibile avvistamento sarebbe avvenuto questa mattina, 26 luglio 2024, nel quartiere di Cornigliano. A comunicarlo i familiari che sui social invitano a ricondividere la notizia con la foto delle donna nella speranza che qualcuno confermi l’avvistamento e magari dia notizie più precise.

Barbara Agostinelli sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di una banca di Cornigliano, nel ponente genovese, lontano dal quartiere di Marassi (zona Biscione) dove è stato ritrovato il suo scooter rosso.

Una distanza facilmente percorribile a piedi come in bus, in tanti giorni ma anche un possibile scambio di persona e dunque le informazioni vanno verificate e vagliate attentamente anche per non spostare inutilmente energie e risorse delle ricerche su zone diverse.