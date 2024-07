Genova – Ancora una segnalazione per la presenza di asfalto reso viscido per la presenza di una sostanza oleosa.

Il messaggio di allerta della polizia locale – diffuso con il sistema di messaggistica del Comune informa che occorre prestare la massima prudenza alla guida per il rischio di incidenti in via San Martino, nell’omonimo quartiere genovese e in via Scribanti, sempre nelle vicinanze.

In corso le operazioni di bonifica ma resta il rischio di incidenti soprattutto per i mezzi a due ruote.

Il fenomeno della presenza di olio su strada è sempre più frequente a Genova e, al momento, non c’è ancora un “colpevole”.