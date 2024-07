Savona – Una nuova catena umana, sulla spiaggia, per dire ancora una volta No al rigassificatore nella zona di Vado Ligure.

Non si ferma la protesta contro la realizzazione dell’impianto per la trasformazione del gas liquido in progetto davanti alle coste savonesi e anche se la maggioranza della Regione Liguria si è sfaldata al momento di votare il provvedimento, associazioni, partiti e movimenti contrari all’istallazione manifestano domani per ribadire la loro contrarietà, e quella del territorio, al progetto.

L’appuntamento è previsto per il primo pomeriggio, sulle spiagge e negli stabilimenti balneari per disporsi in fila sul bagnasciuga, con cartelli e striscioni ma anche solo tenendosi per mano, per segnalare in modo evidente la propria contrarietà al Rigassificatore.