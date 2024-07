Varazze (Savona) – Un tragico incidente si è verificato nella prima serata di ieri, venerdì 26 giugno, in via Genova, in prossimità dello svincolo per accedere al casello autostradale.

A schiantarsi sono state una macchina e una moto, gravemente danneggiate nell’impatto. Ad avere la peggio, come spesso avviene in questi casi, è stato il giovane a bordo del mezzo a due ruote, che ha perso tragicamente la vita. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un giovane di origine straniera.