Genova – Questo pomeriggio una imbarcazione ormeggiata nell’area del Castelluccio di Pegli, ha incominciato ad imbarcare acqua e rischiava di affondare.

I Vigili del Fuoco sono accorsi con la squadra di Multedo che ha posizionato una motopompa elettrica per lo svuotamento.

I Sommozzatori hanno perlustrato lo scafo in ricerca di una possibile falla, mentre la motobarca del distaccamento di Calata Gadda restava in prossimità qualora si fosse resa necessaria una superiore capacità di svuotamento.

L’ingresso dell’acqua è stato poi individuato in un manicotto staccato. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.