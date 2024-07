Genova – Attimi di preoccupazione si sono vissuti intorno all’ora di pranzo della giornata di oggi, domenica 28 luglio, su un treno che si trovava all’interno della galleria che collega la stazione di Genova Piazza Principe con quella di Genova Brignole.

Il convoglio avrebbe subito un guasto tecnico, che ne avrebbe di fatto bloccato la corsa. Viste le alte temperature e i lunghi tempi di ripristino, i soccorsi sono intervenuti e hanno proceduto all’evacuazione dei passeggeri.

Sono in totale una cinquantina le persone che sono state soccorse e accompagnate nei pressi della banchina più vicina. Nessun passeggero avrebbe riportato conseguenze fisiche. Si segnalano alcune ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: i tecnici sono la lavoro per far tornare la situazione alla normalità.