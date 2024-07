Genova – E’ ripresa alle 17:52, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, la circolazione ferroviaria sulle linee Milano – Pavia – Stradella e Milano – Genova, sospesa per una fuga di gas in una strada adiacente i binari in prossimità di Pavia. La sospensione della circolazione ferroviaria era stata disposta nella tarda mattinata di oggi dal Prefetto di Pavia ed ha causato il caos sulla linea ferroviaria, con pesanti disagi per chi viaggia in treno per gli spostamenti.

Treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Alcuni treni Intercity hanno percorso l’itinerario alternativo via Piacenza con inevitabile allungamento dei tempi di viaggio, senza fermata a Pavia. I viaggiatori dei treni regionali, che non circolano tra Milano e Genova, sono stati autorizzati, senza alcun sovrapprezzo, ad utilizzare i treni via Torino.