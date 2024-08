Genova – Aveva come base un B&B di Marassi lo spacciatore di 20 anni fermato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro al termine di una rapida indagine.

I militari, avevano notato il giovane nel centro storico aggirarsi in luoghi solitamente

frequentati da tossicodipendenti consumatori di cocaina e lo hanno pedinato al fine di individuarne il domicilio.

Una volta scoperta l’abitazione presso un B&B, in zona Marassi i carabinieri hanno compiuto una perquisizione rinvenendo 19 gr. di cocaina suddivisa in dosi e tenuta nascosta in una confezione di Aspirina.

Occultati in un paio di calzini riposti in un borsone sono stati rinvenuti e sequestrati € 4.800 in contanti, considerati provento dell’attività illecita.

Il ragazzo è stato quindi arrestato e trasferito al carcere di Marassi in attesa di processo.